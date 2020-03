ElringKlinger wird erneut keine Dividende ausschütten

Der Autozulieferer ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) will auch in diesem Jahr keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Der Konzern begründet dies mit der Ergebnissituation 2019 und den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise. Mit dem Schritt soll die Innenfinanzierung für den Transformationsprozess des Unternehmens weiter gestärkt werden, wie am Montag mitgeteilt wurde.

Der Konzernumsatz legte im Geschäftsjahr 2019 um 1,6 Prozent auf 1,73 Mrd. Euro zu. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte legten die Erlöse um 0,5 Prozent zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) vor Kaufpreisallokation betrug 63,2 Mio. Euro (Vorjahr: 100,2 Mio. Euro). Damit liegt die EBIT-Marge bei 3,7 Prozent nach 5,9 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich stand ein Jahresergebnis von 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 43,8 Mio. Euro). Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von 0,06 Euro nach einem Vorjahreswert von 0,69 Euro.

Bereits ohne die aktuellen Entwicklungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie war aufgrund der konjunkturellen Abkühlung ein herausforderndes Jahr 2020 erwartet worden. Aufgrund der aktuell erheblichen Unsicherheiten und der hohen Dynamik nimmt ElringKlinger davon Abstand, für das Geschäftsjahr 2020 eine konkrete Umsatz- und Ergebniserwartung zu nennen.

Redaktion MyDividends.de