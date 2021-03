ElringKlinger wird keine Dividende auszahlen

Der Autozulieferer ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) will auch in diesem Jahr keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Die Hauptversammlung soll am 18. Mai 2021 virtuell durchgeführt werden. Zuletzt wurde im Jahr 2018 (für das Geschäftsjahr 2017) eine Dividende bezahlt (0,50 Euro).

Der Konzernumsatz sank im Geschäftsjahr 2020 um 14,3 Prozent auf 1,48 Mrd. Euro. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte fielen die Erlöse um 11,7 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 27,7 Mio. Euro (Vorjahr: 61,2 Mio. Euro) und einer Marge von 1,9 Prozent (Vorjahr 3,5 Prozent). Unter dem Strich stand ein Jahresergebnis von -40,8 Mio. Euro nach einem Gewinn von 4,1 Mio. Euro im Vorjahr. Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von -0,64 Euro nach einem Vorjahreswert von 0,06 Euro. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2021 ein organisches Umsatzwachstum, das in etwa der Zuwachsrate der globalen Automobilproduktion entspricht. Diese schätzen Marktexperten derzeit auf rund 13 Prozent. Wenn sich die globale Automobilproduktion wie erwartet entwickelt, geht der Konzern für das Geschäftsjahr 2021 von einer EBIT-Marge von rund 4 bis 5 Prozent aus. Redaktion MyDividends.de