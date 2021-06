EM: England übt vor Klassiker Elfmeter - Deutschland-Tipps von Sancho

BURTON UPON TRENT (dpa-AFX) - Englands Fußballer haben vor dem brisanten EM-Achtelfinale gegen Deutschland keine Angst vor einem möglichen Elfmeterschießen. Trotzdem trainieren die Three Lions in der Vorbereitung auf den K.o.-Klassiker in London am nächsten Dienstag (18.00 Uhr) auch Strafstöße. "Aber wir trainieren immer Elfmeter, also ändert sich nicht viel. Wir trainieren sie immer bei jedem Turnier", sagte Mittelfeldspieler Jordan Henderson am Donnerstag.

Bei der WM 1990 und der EM 1996 hatte Deutschland die Engländer jeweils im Halbfinale im Elfmeterschießen aus dem Turnier geworfen. Zuletzt bei der WM 2018 in Russland hatte die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate aber im Achtelfinale Kolumbien vom Punkt aus besiegt. "Natürlich wird jetzt viel über Elfmeter gesprochen", sagte der Kapitän des FC Liverpool. "Aber zuletzt bei einer WM ein Elfmeterschießen gewonnen zu haben, war eine große Sache für uns, mental sehr wichtig."

In der Vorbereitung auf das Duell mit der DFB-Auswahl setzen die Three Lions auch auf Tipps ihrer Bundesliga-Profis Jadon Sancho und Jude Bellingham. "Jude und Jadon kennen die Deutschen sehr gut", sagte Henderson über die beiden BVB-Spieler. "Ich bin mir sicher, dass sie einigen von uns ein paar Dinge über sie erzählen können." Gewarnt ist der 31-Jährige trotz der schwachen Leistung Deutschlands gegen Ungarn (2:2) schon jetzt. "Sie sind immer noch eine sehr gute Mannschaft. Deutschland ist immer gut. Sie haben fantastische Spieler."/ban/DP/he