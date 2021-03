EMA - Vorteile von AstraZeneca-Vakzin größer als Risiken

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hält die Vorteile einer Impfung mit dem Coronavirus-Vakzin von AstraZeneca nach wie vor für größer als die Risiken.

EMA-Chefin Emer Cooke sagte am Dienstag, es gebe keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff ursächlich für die Bildung von Blutgerinnseln verantwortlich sei. Die Zahl der aufgetretenen Fälle sei im übrigen nicht höher als in der Gesamtbevölkerung. Gleichwohl nehme die EMA die aktuelle Untersuchung des AstraZeneca-Impfstoffs "ernst". Experten prüften derzeit, ob zwischen der Impfung und aufgetretenen Fällen von Blutgerinnseln doch ein Zusammenhang bestehe. Dabei werde auch untersucht, ob nur einzelne Chargen betroffen seien. Die Ergebnisse der Untersuchung werde die EMA am Donnerstagnachmittag bekanntgeben.