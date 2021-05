Embedded Safety & Security Summit (ESSS) 2021 gibt Rednerliste für virtuelle Konferenz bekannt

Führende Embedded-Experten aus den Bereichen Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Automotive, Industrie und Medizin tauschen Wissen und Erfahrungen aus

Der Embedded Safety & Security Summit (ESSS) hat heute erste Referenten für die erste virtuelle Veranstaltung bekannt gegeben, die am 17. Juni 2021 stattfindet. Basierend auf der traditionellen Jahreskonferenz von LDRA bringt die ESSS Enthusiasten der Embedded-Technologie, Vordenker der Branche und Regulierungsbehörden aus Ländern weltweit zusammen, um sich über neue Trends, Best Practices, fundiertes Know-how und praktische Beispiele zur Förderung der Entwicklung sicherer Embedded-Systeme auszutauschen.

Neben Ian Hennell, Operations Director der LDRA, wurden folgende Redner und Präsentationen bestätigt:

Technical Panel : Next-gen Technologies: Safety and Security Implications

Dr Nigel Tracey, Vice President – RTA Solutions, ETAS, Deutschland

Suresh Kumar R, CTO CCS India & Digital Incubators, GE-Healthcare, Indien

Bill. St. Clair, Director – US Operations, LDRA, USA

Shinto Joseph, Director – South East Asia Operations, LDRA, Indien

Industrial Cybersecurity System (ICS) defenses what is next?

Felipe Sabino Costa, LATAM Industrial Cybersecurity (IACS) Expert, Brasilien

MISRA C in the ISO 26262 Context

Andrew Banks, Chairman of the MISRA C Working Group, Technical Specialist, LDRA, Großbritannien

UNECE WP.29 Regulations for Automotive Security – A View from Indien

Khushwant Pawar, Head, Cybersecurity Solutions – Mobility, ETAS, Indien

Balancing the Load of a Safety Critical Multi Core System

Mohamed Zuhair, Electronics Engineer, TASKING, Indien

Challenges in Testing & Certification of AI-ML based systems in Aerospace

Shashi Kumar P, Principal Engineer – Certification, Honeywell Aerospace, Indien

Koilpillai George, Chief Engineers – Software, Honeywell Aerospace, Indien

Do All Your Build Tools Need To Be Qualified?

Chris Tapp, Chairman of the MISRA C++ Working Group, Technical Specialist, LDRA, Großbritannien

Hardware Enablers for Security in Industrial IoT

Mini TT, Principal Engineer, ABB, Indien

FACE Standard Verification and Validation for Safety Environments

Ehsan Salehi, Field Application Manager & FACE™ VA, LDRA, USA

System Safety Enhancement using Fault Tolerant Design

Manju Maheve, System Safety Engineer, Collins Aerospace, Indien

Priya Peter, System Safety and Reliability Engineer, Collins Aerospace, Indien

Verification Activities to be Considered for Achieving IEC 62304 Compliance

Anil Kumar N.G, Sr. Technical Manager, LDRA, Indien

„Die fundierten technischen Vorträge von Branchenexperten aus den Bereichen Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Automotive, Industrie und Medizin bieten eine ideale Mischung aus Einblicken in die wachsende Bedeutung der Implementierung sicherer Praktiken und Technologien in eingebettete Systeme“, so Hennell. „Auch wenn wir dieses Jahr nicht persönlich anwesend sein können, rechnen wir damit, dass noch mehr Mitglieder der Embedded-Community von diesen wertvollen virtuellen Sitzungen und den Networking-Möglichkeiten profitieren werden, die jeder auf der ESSS erwartet.“

Die virtuelle Konferenzplattform bietet branchenspezifische Tracks sowie zahlreiche Networking-Möglichkeiten für Teilnehmer und Referenten mit Chatroom-Funktionen und Live-F&A. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.embedded-safety-security.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210511005081/de/

Kelly Wanlass, HCI Marketing and Communications, Inc., Media Relations

Tel.: +1 (801) 602-4723, E-Mail: kelly@hci-marketing.com



Mark James, LDRA, Marketing Manager

Tel.: +44 (0) 151 649 9300, E-Mail: mark.james@ldra.com