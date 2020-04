Emcor Group gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Industriekonzern Emcor Group Inc. (ISIN: US29084Q1004, NYSE: EME) schüttet am 30. April 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,08 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 17. April 2020. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,32 US-Dollar ausgeschüttet.

Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 59,02 US-Dollar (Stand: 6. April 2020) bei 0,54 Prozent. Im Herbst 2011 startete das Unternehmen mit der erstmaligen Zahlung einer Dividende (0,05 US-Dollar).

Emcor entwickelt und produziert u. a. Anlagen, die elektrischen Strom erzeugen und weiterleiten. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 2,40 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,23 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Februar 2020 berichtet wurde. Im Fiskaljahr 2019 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 9,17 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,13 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 31,61 Prozent im Minus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 3,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. April 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de