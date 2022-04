Emcor Group gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Industriekonzern Emcor Group Inc. (ISIN: US29084Q1004, NYSE: EME) schüttet am 29. April 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,13 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date ist der 18. April 2022. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,52 US-Dollar ausgeschüttet.

Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 111,66 US-Dollar (Stand: 4. April 2022) bei 0,47 Prozent. Im Herbst 2011 startete das Unternehmen mit der erstmaligen Zahlung einer Dividende (0,05 US-Dollar). Im Dezember 2020 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 62,5 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Emcor entwickelt und produziert u. a. Anlagen, die elektrischen Strom erzeugen und weiterleiten. Im vierten Quartal (31. Dezember 2021) des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 2,64 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,28 Mrd. US-Dollar), wie am 24. Februar 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 101,67 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 79,78 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 12,35 Prozent im Minus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 6 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. April 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de