Emcor Group steigert die Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Emcor Group Inc. (ISIN: US29084Q1004, NYSE: EME) schüttet am 29. Januar 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,13 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 62,5 Prozent. Record date ist der 19. Januar 2021. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden künftig 0,52 US-Dollar ausgeschüttet.

Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 90,29 US-Dollar (Stand: 16. Dezember 2020) bei 0,58 Prozent. Im Herbst 2011 startete das Unternehmen mit der erstmaligen Zahlung einer Dividende (0,05 US-Dollar).

Emcor entwickelt und produziert u. a. Anlagen, die elektrischen Strom erzeugen und weiterleiten. Im dritten Quartal (30. September 2020) des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 2,2 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,29 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Oktober 2020 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 61,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 81,8 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 4,62 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 5 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Dezember 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de