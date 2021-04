Emissionsbank - PolyPeptide-Aktien nicht unter 64 Franken zu haben

Zürich (Reuters) - Beim Börsengang von PolyPeptide in der Schweiz zeichnet sich eine Ausgabe der Aktien in der Mitte der angepeilten Preisspanne ab.

Angebote unter 64 Franken würden nicht berücksichtigt, wie es bei einer Emissionsbank am Mittwoch hieß. Die Bücher sollen um 15.00 Uhr MESZ geschlossen werden. Bereits am Vortag wurde die Bandbreite für die Titel des Pharmazulieferers auf 62,50 bis 65 Franken eingeengt.

Das Unternehmen mit schwedischen Wurzeln und Sitz in Zug will mit dem Börsengang brutto 200 Millionen Franken einsammeln. Der Handelsstart ist für Donnerstag geplant. PolyPeptide wäre der erste Neuzugang an der Schweizer Börse SIX seit zehn Monaten.