ENBW - Längere Laufzeit für deutsche Atomkraftwerke?

Die drei noch in Betrieb stehenden Kernkraftwerke Emsland (RWE), Isar 2 (Eon) und Neckarwestheim 2 (EnBW), die rund 3 % zur Stromversorgung Deutschlands beitragen, sollen laut den Beschlüssen zum Atomausstieg von 2011 Ende dieses Jahres vom Netz gehen. Nachdem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ eine "ideologiefreier Prüfung“ einer Laufzeitverlängerung der AKW ins Gespräch brachte, zeigt sich EnBW gemeinsam mit den anderen Energiekonzernen offen für Gespräche zu einer längeren Nutzung. Die Aktie springt um aktuell knapp 10 % nach oben auf neue Allzeithochs hinaus.

Großer Ausbruch könnte weiter Auftrieb geben

Die Aktie ist ein sehr marktenger Nebenwert, im Schnitt werden nur wenige Stücke am Tag gehandelt. Unter erhöhten Umsätzen kommt es heute im frühen Handel aber zu einer Kaufwelle, welche zum Ausbruch auf neue Allzeithochs führt. Davor war das Papier in den vergangenen 11 Monaten regelrecht eingeschlafen und pendelte trendlos seitwärts.

Sollte der Ausbruch über die Allzeithochs aus 2021 nachhaltig erfolgen, könnte im Zuge des mehrjährigen Aufwärtstrends eine weitere Aufwärtswelle folgen. Potenzielle Ziele liegen auf mittel- bis langfristige Sicht an der gestrichelten Pullbacklinie bei rund 105 - 115 EUR, je nach Zeitpunkt des Erreichens.

Kippt das Papier jedoch wieder zurück und verbleibt unterhalb von 84 oder 81 EUR, könnte sich die Seitwärtsbewegung weiter fortsetzen. Ein nachhaltiger Rückfall unter 72 EUR würde größere Verkaufssignale für Abgaben bis an den zentralen Support bei 59 - 61 EUR liefern.

Fazit: Für längerfristige Anleger könnte der Ausbruch aus der Seitwärtsrange attraktive Chancen bieten, um auf eine Fortsetzung des langfristigen Rallytrends zu spekulieren. Dazu müsste die Aktie den heutigen Tag und die Handelswoche oberhalb des Allzeithochs bei 85,40 EUR beenden. Beachtet werden sollte dabei allerdings zwingend die Positionsgröße bei diesem marktengen Nebenwert.

