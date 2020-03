EnBW trennt sich von Beteiligung an österreichischer EVN

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Energiekonzern EnBW verkauft seine Beteiligung am niederösterreichischen Unternehmen ENV. Käufer des Anteils von 28,35 Prozent sind die Wiener Stadtwerke, wie EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer am Donnerstag mitteilte. Das Geschäft stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich.

Beide Seiten äußerten sich nicht zur Höhe des Kaufpreises. EnBW hatte sich 2001 an EVN beteiligt. Das Unternehmen mit Sitz in Maria Enzersdorf bei Wien war 1986 aus der Verschmelzung der niederösterreichischen Landes-Elektrizitätsgesellschaft Newag und dem Ergas- und Fernwärmeunternehmen Niogas entstanden. 51 Prozent der Anteile hält das Land Niederösterreich./moe/DP/eas