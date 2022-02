EnBW zieht sich aus Windenergie-Geschäft auf See in den USA zurück

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern EnBW zieht sich aus dem Geschäft mit der Windenergie auf See in den USA zurück.

Der Versorger werde seine Aktivitäten in diesem Bereich auf Europa konzentrieren, teilte EnBW am Montag mit. Die EnBW North America werde mit ihrem gesamten Portfolio vom bisherigen Partner TotalEnergies übernommen. In Europa errichten die Karlsruher derzeit den 900 Megawatt starken Nordsee-Windpark "He Dreiht". Auch im britischen Windgeschäft auf See ist der Konzern aktiv. Aber auch die Bundesregierung will den Ausbau der Windenergie auf See im EnBW-Heimatmarkt entschieden vorantreiben.