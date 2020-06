Encavis-Aktionäre entscheiden sich überwiegend für Aktiendividende

Die Aktionäre des Hamburger Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003) haben sich mit einer Annahmequote von 61,5 Prozent für den Bezug neuer Aktien an Stelle der Bardividende entschieden, wie am Montag mitgeteilt wurde.

Das im SDAX notierte Unternehmen hatte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 zum siebenten Mal in Folge seine Dividende als Wahldividende angeboten. Die Aktionäre konnten wählen, ob sie sich für den Bezug der Bardividende in Höhe von 0,26 Euro je Aktie, den Bezug von neuen Aktien im Verhältnis 60,25 zu 1 (für 60,25 bestehende Aktien erhält der Aktionär eine neue Aktie) oder für eine Kombination aus beiden Möglichkeiten entscheiden. Die Auszahlung der Bardividende soll voraussichtlich am 16. Juni 2020 erfolgen. Die virtuelle Hauptversammlung fand am 13. Mai 2020 statt.

Die Dividende von 0,26 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 war eine Anhebung um 2 Eurocent oder knapp 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,24 Euro). Somit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 11,40 Euro bei 2,28 Prozent. Es war die insgesamt achte Dividendenanhebung in Folge.

Die heutige Firma entstand im Jahr 2018 durch den Zusammenschluss der Capital Stage AG und der Chorus Clean Energy AG. Encavis betreibt Solarparks und Windparks in zehn Ländern Europas.

Redaktion MyDividends.de