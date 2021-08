ENCAVIS - Bärische Konsolidierung

ENCAVIS AG - WKN: 609500 - ISIN: DE0006095003 - Kurs: 15,620 € (XETRA)

Die Aktie des im Bereich erneuerbare Energien tätigen Unternehmens gehört heute zu den stabilsten Werten im MDAX, wurde allerdings in den vergangenen Wochen durch die drohende Gewinnverwässerung und einem möglichen Abstieg aus dem MDAX belastet.

Wie ist die charttechnische Situation der Aktie einzustufen?

Nach dem jüngsten Rallyschub um die Jahreswende bis über die 25 EUR-Marke kehrte in den vergangenen Monaten wieder Ernüchterung ein bei den Encavis-Aktionären. Die letzte Kaufwelle wurde impulsiv abverkauft im vergangenen Frühjahr. Seitdem konsolidiert der Wert in einer Dreiecksformation im Tageschart.

Diese Art von Chartformation trägt nach einem vorherigen Kursrutsch in der Regel eher einen trendbestätigenden, also eher bärischen Charakter. Hier steht in den kommenden Tagen und Wochen eine Auflösung der Dreiecksformation ins Haus. Auf der Oberseite wirkt zu dem noch der EMA200 als Widerstand.

Fazit: Kaufsignale gibt es erst bei einem Ausbruch per Tagesschluss über die Marke von 16,40 EUR. Bis dahin kann ein weiteres Abdriften der Aktie den Bereich um 13,00 EUR nicht ausgeschlossen werden.

Encavis Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)