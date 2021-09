ENCAVIS - Das sieht nach Bodenbildung aus

ENCAVIS AG - WKN: 609500 - ISIN: DE0006095003 - Kurs: 16,370 € (XETRA)

Die Aktie war nach der extremen Rally in 2020 in diesem Jahr einer der großen Verlierer am deutschen Aktienmarkt. Bis zum frühen Sommer dominierte ein starker Abwärtstrend, der sich letztlich abschwächte und in einer Stabilisierungsbewegung mündete. Diese dauert nach wie vor an, wobei sich die Konturen einer bullischen inversen SSKSSS als potenzielle Bodenformation zeigen. Heute versuchen die Käufer, die Bodenbildung mit einem Anstieg über die Nackenlinie und den EMA200 abzuschließen. Gelingt dieses große Vorhaben?

Ein Achtungszeichen der Bullen

Hat die Kursstärke zum Tages- und Wochenschluss hin Bestand, würde die Aktie den Seitwärtskorridor der letzten Wochen nach oben hin verlassen und damit gleichzeitig den Boden vollenden. Geht es letztlich auch wieder nachhaltig über 17 EUR, eröffnet sich Rallypotenzial in Richtung 18,80 und später 21,40 sowie 25,55 EUR.

Pullbacks zum Ausbruchslevel bei rund 16 EUR könnten ab jetzt spekulative Einstiegschancen ergeben. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass die Aktie innerhalb der Seitwärtsrange bleibt und nochmals die Unterkante bei 14,67 EUR testet, sollten Anschlusskäufe jetzt ausbleiben. Unterhalb von 14,67 EUR würde sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Fazit: Lange war unklar, wohin die trendlose Handelsspanne der letzten Wochen aufgelöst wird. Jetzt setzen die Käufer Achtungszeichen und versuchen das große Signal zu provozieren. Sollte es gelingen, könnte eine mittelfristige Aufwärtsbewegung starten.

Encavis AG

Auch interessant:

SNAP - Ein charttechnischer Leckerbissen!

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)