ENCAVIS - Einmal Hölle und zurück

ENCAVIS AG - WKN: 609500 - ISIN: DE0006095003 - Kurs: 10,080 € (XETRA)

Die Godmode-PRO-Analyse aus dem Januar dieses Jahres für die Aktie von Encavis ließ keine Wünsche offen. Der Titel legte erwartungsgemäß weiter zu. Das Ziel bei 11,85 EUR wurde mit einer Genauigkeit von 0,07 EUR erreicht, ehe eine massive Verkaufswelle einsetzte.

Wie sich herausstellen sollte, waren auch die Supports der damaligen Analyse gut gewählt. Denn mit einem leichten temporären Unterschießen stoppte die Aktie des Betreibers von Solarkraftwerken und Windparks den Sell-off am wichtigen Ausbruchsniveau bei 7,10 EUR und legte im Anschluss um fast 50 % zu.

Im Zuge des Abverkaufs wurden gleich mehrere Gaps gerissen, eines bei 10,36 EUR ist heute nahezu geschlossen. Aufgrund der kurzfristig überhitzten Situation im Chart bieten sich Rücksetzer in Richtung 9,60 EUR für potenzielle Einstiege an. Ziele liegen dann in Form weiterer Gaps bei 10,78 und 11,30 bis 11,52 EUR. Das zuletzt ausgebildete höhere Tief im Chart bei 8,67 EUR kann von nun an als Stoppmarke verwendet werden.

Im Zuge des Abverkaufs wurden gleich mehrere Gaps gerissen, eines bei 10,36 EUR ist heute nahezu geschlossen. Aufgrund der kurzfristig überhitzten Situation im Chart bieten sich Rücksetzer in Richtung 9,60 EUR für potenzielle Einstiege an. Ziele liegen dann in Form weiterer Gaps bei 10,78 und 11,30 bis 11,52 EUR. Das zuletzt ausgebildete höhere Tief im Chart bei 8,67 EUR kann von nun an als Stoppmarke verwendet werden.

Analysten erwarten auf das Geschäft von Encavis keine großen Auswirkungen. Das Ergebnis dürfte in den kommenden zwei Jahren relativ stabil bleiben. Am 22. April wird Encavis online den Capital Markets Day 2020 abhalten. Dort dürfte man auch erfahren, wie das Geschäft 2020 sich bislang entwickelt und ob die Langfristprognose 2025 weiter Bestand hat.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 275,23 284,20 327,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,43 0,42 0,46 KGV 24 24 22 Dividende je Aktie in EUR 0,26 0,28 0,30 Dividendenrendite 2,53 % 2,73 % 2,92 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)