Encavis: Zahlen innerhalb der Erwartungen, aber deutlich über Vorjahresniveau

In einem schwachen Marktumfeld kann sich heute die Aktie des Solar- und Windpark-Betreibers immerhin im Plus behaupten. Encavis hat heute überraschend seine vorläufigen Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Unter anderem sorgen die hohen Strompreise für eine Umsatzsteigerung von 50 Prozent.

Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis ist in den ersten drei Monaten des Jahres kräftig gewachsen. Die Quartalszahlen lägen auf dem Niveau der Planannahmen, aber deutlich über den des Vorjahresquartals, teilte das Unternehmen überraschend am Montagmorgen mit. Demnach stieg der Umsatz um über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 90,4 Millionen Euro. Als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) blieben davon fast 35 Millionen Euro übrig, während letztes Jahr noch 13 Millionen gestanden hatten. Encavis profitiert unter anderem von den hohen Strompreisen, sowie den Bestrebungen, die Alternativen Energien auszubauen. Zudem sei das Wetter im ersten Quartal günstig gewesen. Die Aktie legte vorbörslich anderthalb Prozent zu.

Ein Händler lobte die auf den ersten Blick gut aussehenden Ergebnisse und hob hervor, dass das bereinigte operative Ergebnis je Aktie mit 0,08 Euro nun positiv sei. Er verwies allerdings auch darauf, dass es keine durchschnittlichen Analystenschätzungen für Encavis gebe, mit denen man die Zahlen vergleichen könne.

Aktie ist ein Fels in der Brandung

Während der Dax zu Wochenbeginn wieder unter Druck steht und seit Jahresanfang mehr als 12 Prozent verloren, kann die Aktie von Encavis ein Plus von über 33 Prozent vorweisen. Anleger. Damit sind die Papiere aktuell in stürmischen Zeiten ein sicherer Hafen im Depot. Allerdings ist die Aktie auch kein Selbstläufer und sollte ständig im Auge behalten werden. Mit einen geschätzten KGV von fast 88 und einer Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden Euro ist die Aktie kein Schnäppchen mehr. Aber wie heißt es so schön: Gewinne laufen lassen – Verluste begrenzen. Daher ist die Aktie in der aktuellen Marktphase eine sehr gute Halteposition.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Goodmorning3am/shutterstock.com