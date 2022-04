Encavis: Zeit sich auf die Lauer zu legen? – Barclays sorgt für deutliche Korrektur!

Nach einer Rallye von mehr als 80 Prozent steht die Aktie des Betreibers von Solar- und Windparks heute etwas unter Druck . Gut 30 Minuten nach Handelsstart verliert die Aktie rund 6 Prozent und fällt unter die Marke von 20 Euro. Grund ist eine Abstufung von Barclays. Die britische Investmentbank hat Encavis nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien von „Overweight“ auf „Equal Weight“ abgestuft, das Kursziel aber von 18 auf 19 Euro angehoben.

Nach der im europäischen Branchenvergleich überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei es Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Solar- und Windpark-Betreibers. Encavis bleibe aber einer der am besten positionierten Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien und habe hervorragende Wachstumsaussichten. Die Kurszielerhöhung spiegele starke Resultate für 2021 und den guten Ausblick für 2022 wider.

Jetzt wieder interessant

Nach dem deutlichen Anstieg war eine Korrektur mehr als überfällig. Jetzt hat Barclays sie ausgelöst und die Aktie damit unserer Meinung nach wieder interessant gemacht. Um die Abhängigkeit von russischen Öl und Gas zu reduzieren, kommen wir nicht an Aktien wie Encavis vorbei. Mit einer Marktkapitalisirung von mehr als 3 Milliarden Euro ist das Unternehmen zwar schon stramm bewertet, trotzdem halten wir es für durchaus möglich, dass der Kurs in den kommenden 12 bis 18 Monaten mindestens wieder auf sein Allzeithoch steigt. Anlegern, denen diese Aussicht ausreicht, die können heute eine erste Position bei Encavis aufbauen.

Von Markus Weingran

Foto: Goodmorning3am/shutterstock.com