Ende der DAX-Rallye bietet Chancen mit Discount-Optionsscheine!

In der nachfolgenden Grafik ab Mai 2019 hat der DAX in der letzten Woche eine Umkehrkerze nach Berührung der grünen Widerstandszone ab 11.235 Punkten ausgebildet. Die Saisonalität (graue Prognoselinie) zeigt anhand der Daten der letzten 10 Jahre ab Mai bis Mitte Juli auf sinkende Notierungen.

Der DAX hat sozusagen im idealen Zeitbereich den Hinweis gegeben, dass ab jetzt nicht mehr mit steigenden Notierungen zu rechnen ist.

Zudem hat sich im Zuge der Aufwärtsbewegung ein bearisher Aufwärtskeil ausgebildet, der in der Regel nach unten verlassen wird. Um herauszufinden, wie weit und wie stark der Deutsche Aktienindex fallen könnte, geht man wie üblich anhand der Charttechnik vor.

Die obere Widerstandslinie des grün eingezeichneten Aufwärtskeils wird an das Tief angelegt zu Beginn der Formation. Die braune Ziellinie verläuft knapp unter 10.000 Punkte. Damit darf der deutsche Aktienindex bis in diesem Bereich mindestens abbröckeln.

Um einem möglichen Fehlsignal nicht aufzusitzen, könnte sich hier der Kauf eines Discount-Puts mit einer Laufzeit bis Juni 2020 lohnen. Dieser Schein verdient auch Geld, wenn der DAX am Abrechnungstag auf gleichem Niveau – also unter 11.000 Punkte –notiert und nicht das angesprochene Kursziel ansteuert. Wenn der Deutsche Leitindex am 16. Juni, dem Optionsschein-Fälligkeitstag, unter 11.000 Punkten steht, bekommen der Besitzer des Discount-Put-Optionsscheins pro Anteilschein 5,00 Euro ausgezahlt. Bei einem Kauf auf aktuellem Kursniveau lässt sich damit eine 2-stellige prozentuale Rendite von mehr als 30 bis 70 % verdienen, je nachdem zu welchem Preis man diesen Schein erwirbt.

Nachfolgend habe ich einen weiteren Chart des DAX ab Mai 2015 vorbereitet. Eingefügt habe ich als rote, waagerechte Linie die Put-Basis bei 11.500 Zählern sowie die Barriere bei 11.000 Punkten in Grün.

DAX-Index im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.05.2015 – 30.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Taipan