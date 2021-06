Ende der Geldschwemme? Was der Fed-Entscheid für Anleger bedeutet - n-tv Zertifikate vom 17.06.2021

Replaced by the video

In ihrer gestrigen Sitzung hat die US-Notenbank beschlossen, vorerst an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten. Dennoch steht nun erstmals eine mögliche Zinserhöhung für 2023 im Raum, die bei den Anlegern nicht so gut ankam, denn die US-Märkte gaben kurzfristig nach. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Anne-Kathrin Cyrus spricht darüber mit Christian Köker von der HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6056yOpXo►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter http://grp.hsbc/6059yOpXS #zinsen #inflation #trading

