ender diagnostics erhält FDA-Notifizierung für schnelle und zuverlässige COVID-19-Tests

Zwei Produkte von ender diagnostics - ender LAB und ender MASS - erhalten FDA-Notifizierung

Schnelle, zuverlässige und kostengünstige COVID-19-Tests in 30 Minuten

Die zwei ender COVID-19 Testkits haben die FDA-Notifizierung erhalten. Damit sind die Produkte von ender diagnostics bereit für den Markteintritt in den USA. Angesichts des sich ungebrochen beschleunigenden Anstiegs der COVID-19-Fälle in den USA, ist die amerikanische Tochtergesellschaft der ender diagnostics, ENDER DIAGNOSTICS NORTH AMERICA, bereit, schnelle und zuverlässige COVID-19-Testkits zu liefern. Die Produkte von ender diagnostics erlauben es, die Pandemie aktiv zu managen. Die ender-Produkte liefern schnelle und zuverlässige Resultate und ermöglichen es den Labors, ihren Durchsatz deutlich zu erhöhen.

ender LAB und ender MASS sind in-vitro-diagnostische Testkits, die auf einer schnellen molekularbiologischen isothermalen Amplifikationstechnologie basieren. Sowohl ender LAB als auch ender MASS sind für die Verwendung durch Laborexperten oder geschultes Personal auf standardmäßig eingesetzten realtime-PCR-Geräten konzipiert.

Mit dem ender LAB wird das Ergebnis innerhalb von 30 Minuten nach der Extraktion der viralen RNA geliefert, was ihn deutlich schneller macht als die üblicherweise verwendeten PCR-Tests. Mit einer Sensitivität von 97,7 % und einer Spezifität von 100% ist ender LAB die geeignete Lösung für den Einsatz im klinischen Umfeld, in welchem alle infizierten Personen mit einer hohen Virenlast korrekt identifiziert werden müssen.

Der ender MASS Test erfordert keine RNA-Extraktion, was wertvolle Laborzeit spart und den Einsatz von Verbrauchsmaterialien verringert. Auch hier wird das SARS-CoV-2-Virus innerhalb von 30 Minuten nach der Probenvorbereitung nachgewiesen, was den ender MASS Test zur optimalen laborbasierten Lösung für breites Massentesten macht. Heidi Horsch, CMO bei ender diagnostics, umreißt den Vorteil vom ender MASS: «Dies ermöglicht die Umsetzung einer nachhaltigen Teststrategie durch den zuverlässigen Nachweis infektiöser Personen. Aufgrund der kurzen Turnaroundzeit des ender MASS, können Labors ihren Testdurchsatz erheblich steigern und gleichzeitig die Engpässe in der Versorgungskette beheben, die während dieser Pandemie aufgetreten sind».

Über ender diagnostics

ender diagnostics ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Bern, Schweiz, und einer US-Niederlassung mit Büros in New Jersey und Miami, spezialisiert auf die Entwicklung molekularbiologischer Diagnostik-Testkits für den schnellen und zuverlässigen Nachweis von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht. Das ender Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung molekularbiologischer Schnelltests für Infektionskrankheiten. Das Unternehmen wird von mehreren privaten Investoren mit Know-how und Finanzierung unterstützt.

