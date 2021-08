Enedym Inc. schließt Partnerschaft mit Napino Group

– Die Lizenzvereinbarung nutzt die revolutionäre Elektromotortechnologie von Enedym, die keinerlei Metalle der seltenen Erden erfordert, um die kostengünstige, hohe Fertigungsqualität für Erstausrüster zu gewährleisten

– Für den zweirädrigen Elektro-Motorrad- und Motorrollermarkt in Indien wird bis zum Jahr 2027 ein Umsatzvolumen zwischen 7 und 9 Milliarden US-Dollar prognostiziert

Enedym Inc. („Enedym“), das Technologie-Unternehmen, das geschaltete Reluktanzmotoren der nächsten Generation, Elektroantriebe und elektrische Antriebsstränge entwickelt, hat heute die Aufnahme einer neuen Partnerschaft mit der Napino Group bekannt gegeben. („Napino“) ist einer der führenden indischen Lieferanten von Fahrzeugelektronikprodukten. Gemäß der Vereinbarung über diese Partnerschaft wird Napino die Technologie geschalteter Reluktanzmotoren (SRM) von Enedym für zweirädrige Elektromotorräder und Motorroller in Indien einsetzen.

Dr. Ali Emadi, Gründer, President und CEO von Enedym, kommentiert: „Wir sind hocherfreut, dieses Abkommen mit Napino ankündigen zu können. Die Partnerschaft zwischen Enedym und Napino ist transformativ und bedeutend und wird die Bereitstellung einer stabilen und sicheren globalen Lieferkette in Verbindung mit der nachhaltigen Motortechnologie der nächsten Generation ermöglichen. Die Landschaft der Automobilbranche verändert sich rasch und wir freuen uns, die Motortechnologie der nächsten Generation in Abstimmung mit dem Bedarf führender Erstausrüster (OEMs) bereitstellen zu können. Durch den Einsatz der geschalteten Reluktanzmotoren von Enedym – die den Verzicht auf die Nutzung von Metallen aus seltenen Erden ermöglichen, die oftmals ausschließlich aus China stammen – können wir nun ein Portal für die kostengünstige und hochwertige Herstellung von Motoren, Wechselrichtern und Reglern der nächsten Generation zur Verfügung stellen.“

Dr. Emadi ergänzt: „Wir befinden uns inmitten eines historischen Wandels, sowohl im Hinblick auf die Elektrifizierung und den Fokus der Nachhaltigkeit als auch die Notwendigkeit sicherer und stabiler Lieferketten. Die Partnerschaft mit Napino wird uns in die Lage versetzen, unsere Motortechnologie der nächsten Generation für einen riesigen Markt zu liefern und indischen Unternehmen und globalen Erstausrüstern (OEMs) eine zukunftsfähige Herstellungsalternative für China zu bieten.“

Vaibhav Raheja, Joint Managing Director of Napino erklärt: „Wir sind hocherfreut, unsere Partnerschaft mit Enedym ankündigen zu können. Der Verzicht auf Magneten und seltene Erden bei diesen Produkten bietet große Vorteile nicht nur aus geopolitischer Sicht, sondern auch, weil auf diese Weise die Nutzung natürlicher Rohstoffe gesichert werden kann. Wir sind davon überzeugt, dass diese erschwingliche und stabile Lösung, die von unseren Ingenieurs- und Produktionsteams geschaffen wurde, die schnellere Einführung der Elektromobilität in Indien ermöglichen wird. Unsere Vision ist die Transformation von Indien in einen globalen Produktionshub für EV-Motoren und unser bedeutender Beitrag zur Kohlenstoffneutralität.“

In Bezug auf die Partnerschaft kommentiert Naveen Kumar, Group CEO von Napino: „Die emissionsfreie Mobilität ist zu einer globalen Bewegung geworden, und mit Enedym als unserem Partner intensivieren wir unsere Bestrebungen, den aktuellen und künftigen Anforderungen im Hinblick auf Elektromobilität gerecht zu werden. Als ein technologieorientiertes Unternehmen hat Napino seine Position als führender Fahrzeugelektroniklieferant immer weiter ausgebaut und bietet seinen Kunden nun innovative, nachhaltige und zuverlässige Lösungen. Die Optimierung modernster Technologien gewährleistet, dass wir in einer sich rasch entwickelnden Unternehmenslandschaft auch weiterhin eine führende Rolle einnehmen werden.“

Sumit Dhanuka, Gründer und Managing Partner von Precog Innovation Partners, berichtet: „Wir sind hocherfreut, dass wir diese einzigartige strategische Partnerschaft zwischen Napino und Enedym ermöglichen konnten. Diese Zusammenarbeit vereint das wegweisende Design und die modernsten Entwicklungsfähigkeiten im Bereich der geschalteten Reluktanzmotoren von Enedym mit der Erfahrung von Napino bei Fertigung und Markteinführung auf dem indischen Markt von Napino und unterstützt uns somit bei der Verwirklichung der gemeinsamen Vision in Bezug auf emissionsfreie Mobilität und die „Aatmanirbhar Bharat“-Vision des Premierministers eines eigenständigen Indiens.“

Enedym kündigte erst kürzlich eine 15-Millionen-US-Dollar-Finanzierungsrunde einer internationalen Gruppe strategischer Investoren aus den USA, Kanada, Europa und Indien an.

Über Enedym, Inc.

Enedym ist ein Technologie-Startup der McMaster University. Es unterhält seinen Hauptsitz im McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Kanada. Enedym hat mehr als 50 Patente und anhängige Patentanmeldungen und damit verbundene Erfindungen, die vom Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain, Dr. Ali Emadi, und seiner Forschungsgruppe am McMaster Automotive Resource Centre (MARC) der McMaster University entwickelt wurden. Enedym hat sich zum Ziel gesetzt, die Kosten für elektrische Antriebsmotoren signifikant zu senken und ein neues Paradigma für die Elektromotorenindustrie durch neuartige Antriebstechnologien für geschaltete Reluktanzmotoren (SRM) zu schaffen. Enedym will dazu beitragen, den Planeten zu bewahren, indem es einen Elektromotor-Markt nach dem anderen erschließt. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.enedym.com und unserem YouTube-Kanal Enedym YouTube.

Napino Auto & Electronics Ltd

Napino ist ein indischer Lieferant von Fahrzeugelektronikprodukten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter. Das Portfolio umfasst neben anderen Elektronik-Angeboten die elektronischen Steuereinheiten (ECUs), Kondensatorentladungszündvorrichtungen, Regler-Gleichrichtervorrichtungen, Kabelstränge und Lenkerschalter. Als führendes Unternehmen in diesem Bereich mit umfassenden Design-Dienstleistungen, Entwicklungskompetenz und Fertigungskapazitäten bietet Napino innovative Lösungen für große Automobilhersteller. Durch seine zuverlässigen F&E-Fähigkeiten und nachhaltigen Partnerschaften mit globalen Akteuren strebt Napino die Marktführerschaft im Hinblick auf Technologieinnovation im Bereich Fahrzeugelektronik an. Weitere Informationen finden Sie unter http://napino.com

