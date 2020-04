Energieagentur - Ölnachfrage sinkt drastisch - "Schwarzer April"

London (Reuters) - Die weltweite Ölnachfrage wird nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) im April so schwach ausfallen wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr.

Sie werde um durchschnittlich 29 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag sinken, sagte die IEA am Mittwoch in ihrem Monatsbericht voraus. "Der April könnte der vielleicht schlimmste Monat werden - er könnte als Schwarzer April eingehen", sagte IEA-Chef Fatih Birol. Für 2020 wird ein Nachfragerückgang um 9,3 Millionen Barrel täglich prognostiziert. Ein so starker Rückgang der Nachfrage sei auch durch eine Verringerung des Ölangebots nicht zu kompensieren, betonte die Organisation.

An den Rohstoffmärkten fielen die Ölpreise daraufhin deutlich. Der Preis für die Sorte Brent gab um mehr als vier Prozent auf 28,30 pro Barrel nach.

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und andere Produzenten wie Russland einigten sich am Sonntag auf eine Rekordkürzung. Ab Mai soll die Förderung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag gesenkt werden, was fast zehn Prozent des weltweiten Angebots entspricht. Damit sollen die Ölpreise stabilisiert werden, die wegen der Corona-Pandemie eingebrochen waren. Diese wird dem Internationalen Währungsfonds zufolge zu einer weltweiten Rezession führen, was wiederum die Nachfrage nach Öl drückt.