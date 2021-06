Energiebranche macht deutlich höheren Strombedarf als Regieurng aus

Berlin (Reuters) - Die deutsche Energiewirtschaft rechnet angesichts von Elektro-Mobilität, Digitalisierung und Wasserstoff-Produktion mit einem deutlich höheren Strombedarf als erwartet.

Bis 2030 werde der Verbrauch auf etwa 700 Terawattstunden klettern, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energiewirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, am Dienstag in Berlin. 70 Prozent davon müssten für die Klimaziele dann aus erneuerbaren Energien stammen, heißt es in den BDEW-Handlungsempfehlungen für die nächste Wahlperiode. Die offizielle Prognose des Bundeswirtschaftsministerium liegt bei 580 Terawattstunden. Allerdings hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bereits angedeutet, dass dies nach oben korrigiert werden könne. Eine neue Zahl nannte sein Haus bisher nicht, dies hätte auch weitere Konsequenzen für den Ausbau von Wind und Solarstrom.

Trotz der verschärften Klimaziele auf EU- und Bundesebene gilt bislang noch, dass bis 2030 rund 65 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energie kommen muss. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte hier ähnlich wie der BDEW einen höheren Prozentsatz gefordert - auf Basis eines höheren Stromverbrauchs. Der BDEW hält einen Ausbau bei Windenergie an Land auf eine Leistung von 100 Gigawatt und bei Solar auf 150 Gigawatt bis 2030 dafür nötig und liegt hier ebenfalls dicht bei Schulze. Das bisherige Ziel der Regierung liegt bei 71 beziehungsweise 100 Gigawatt. Auf neue Werte hat sich die Koalition bisher nicht verständigen können.