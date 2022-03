Energiekontor: Begünstigt von Rückenwind und Sonnenschein

Werbung

Energiekontor projektiert, baut und verkauft Windparks bzw. betreibt sie selbst und ist inzwischen auch bei Solarparks aktiv. Schwerpunkt ist allerdings die Windenergie, während die Solarenergie zunehmend an Gewicht gewinnt.

Profiteur der Energiewende Mit dieser Ausrichtung gehört das Unternehmen zu den großen Profiteuren der Energiewende. Die großen Öl-Multis wie Shell, BP oder Totalenergies schwören den fossilen Energieträgern langfristig ab. Sie setzen künftig überwiegend auf Stromerzeugung aus regenerativen Energien. Dazu benötigen sie entsprechende Wind- und Solarparks und davon gibt es nur ein begrenztes Angebot. Die Flächen sind rar, weil sie in Konkurrenz zu Bürgern und Naturschutz stehen und die Genehmigungsprozesse sind entsprechend langwierig. Zumal beinahe jedes Projekt auch noch jahrelang beklagt wird. Während also die Nachfrage enorm steigt, kann das Angebot nicht genauso schnell erhöht werden. Die Folge sind starke Preissteigerungen bei geplanten und fertiggestellten Projekten. Und das spielt Energiekontor gleich mehrfach in die Karten. Denn von den erstellten Windparks verkauft Energiekontor schon seit Jahren nur rund die Hälfte. Die andere Hälfte wandert in das Eigenparkportfolio, das mittelfristig von 280 MW auf 500 MW ausgebaut werden soll. Auf diese Weise werden einerseits hohe Verkaufserlöse und Gewinne erzielt und damit die Eigenkapitalbasis gestärkt, während auf der anderen Seite stetige Cashflows durch die Stromeinspeisungen generiert werden. Dies erfolgt einerseits durch die Einspeisevergütung, andererseits aber auch durch den stark gestiegenen Strompreis durch Power Purchase Agreements (PPA). Hierbei werden in einem Vertrag die Strommenge und der Preis für eine bestimmte Laufzeit festgeschrieben. Der dritte Erlösstrom speist sich aus dem Betrieb der Projekte, denn Energiekontor betreibt nicht nur die eigenen Wind- und Solarparks, sondern übernimmt die Betriebsführerschaft oft auch bei veräußerten Projekten. Vor- und Nachteile Da das Unternehmen die Hälfte der Projekte in den Eigenbestand überführt, steigt die eigene Stromerzeugungskapazität immer weiter an. Anderseits wird hierdurch logischerweise auch Kapital gebunden, welches für andere Projekte genutzt werden könnte. Die Projekte stehen zu Herstellungskosten in der Bilanz und haben daher über die Jahre Kosten erzeugt. Erst beim Verkauf eines Projekts oder eines fertigen Wind- oder Solarparks realisiert Energiekontor den Verkaufspreis und damit auch die Gewinnmarge. In dem Moment werden alle bis zu jenem Zeitpunkt aufgelaufenen Kosten vergütet und der Erfolg wird sichtbar. Bei den Eigenbestandsprojekten entfällt dieser Verkaufsgewinn und die Gewinne werden über die Nutzungsdauer von 20 Jahren und die dabei erzielten Stromverkäufe eingespielt. Das ist kein unbedeutender Unterschied, denn in der GuV und Bilanz „fehlen“ die einmaligen Gewinne natürlich. Dies lässt die aktuelle Bewertung der Aktie wiederum höher erscheinen, als sie eigentlich ist. Positive Entwicklung der Auftragslage Die Aktie von Energiekontor konnte in den letzten beiden Wochen durch die Pläne der Bundesregierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien profitieren. Denn die Preise für GreenTech-Projekte legen weiter zu, die Nachfrage steigt ebenso weiter an, weil immer mehr Unternehmen selbst ihren „CO2-Fußabdruck“ verringern wollen. Gleichzeitig schrauben die Staaten weltweit ihre Klimaziele höher und setzen immer größere Fördertöpfe auf. Die neue Bundesregierung in Deutschland dürfte unter Beteiligung der Grünen in den kommenden Quartalen auch noch einmal aufs Tempo drücken. Dem steht die Realität gegenüber, denn die ganzen erforderlichen neuen Wind- und Solarparks können nicht über Nacht entstehen. Auch wenn zusätzliche Flächen ausgewiesen werden, neue Stromtrassen errichtet und Genehmigungsprozesse beschleunigt werden, stehen neue Projekte erst ganz am Anfang. Der Bestand wird also wertvoller und die Preise für Projekte in Planung und Fertigstellung legen weiter zu. Mittelfristziele bis 2023 Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wird voraussichtlich am 13. April 2022 veröffentlicht. Darin dürfte sich der Konzern auch zu seinen Fortschritten bei den anvisierten Mittelfristzielen äußern. Als Mittelfristziele bis 2023 peilt Energiekontor ein nachhaltiges EBT auf Konzernebene in Höhe von 55 bis 60 Mio. Euro an, wobei etwa 30 Mio. aus Projektierung und Verkauf stammen sollen und zwischen 25 und 30 Mio. aus der eigenen Stromerzeugung und der Betriebsführung. Für Energiekontor stellt das EBT das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit dar. Insbesondere der Bereich eigene Stromerzeugung dürfte kräftig zulegen. Viele der PPAs werden auf Sicht von einem Jahr geschlossen, wodurch der Konzern in den letzten Monaten in den Genuss der stark steigenden Energiepreise gekommen sein dürfte. Ferner wird Strom aus fossilen Energiequellen mit immer höheren CO2-Abgaben belastet, sodass grüner Strom zunehmende Wettbewerbsvorteile einfährt. Und die werden sicherlich nicht vollständig an die Abnehmer weitergegeben, sondern füllen auch die Taschen der Stromerzeuger. Von Gründern und Aktienrückkäufen Die beiden Gründer von Energiekontor Bodo Wilkens und Günter Lammers halten etwas mehr als 50 % der Aktien. Da Energiekontor schon seit Jahren kontinuierlich eigene Aktien zurückkauft, sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien und der Anteil der Mehrheitsaktionäre steigt entsprechend. Alle paar Jahre verkaufen die beiden dann wieder ein paar Anteile, behalten aber immer die Mehrheit. Nachdem im Sektor Übernahmen groß in Mode sind, könnte dies auch auf Energiekontor zukommen. Sofern ein Käufer sich mit einem oder beiden Gründern einig werden würde. Bisher gibt es dafür allerdings keine Anzeichen. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Energiekontor Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann. Auf den Basiswert Energiekontor stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 55,9204 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 55,9204 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Energiekontor hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt. Risikobeschreibung Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 09.03.2022 Autor: Michael C. Kissig Redigierend: Marvin Herzberger Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/

ENDLOS TURBO LONG 55,9204 OPEN END: BASISWERT ENERGIEKONTOR DV9Z9H // Quelle: DZ BANK: Geld 09.03. 17:30:06, Brief 09.03. 17:30:06 2,36 EUR 2,48 EUR 7,27% Basiswertkurs: 78,40 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 17:16:22 Basispreis 55,9204 EUR Abstand zum Basispreis in % 28,94% Knock-Out-Barriere 55,9204 EUR Abstand zum Knock-Out in % 28,94% Hebel 3,21x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

