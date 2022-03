Energiekontor hebt die Dividende an

Die Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 83,00 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,08 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 19. Mai 2022 statt. Im letzten Jahr wurden 0,80 Euro ausbezahlt. Damit wird die Dividende um 12,50 Prozent erhöht.

Der Umsatz des Konzerns lag im Geschäftsjahr 2021 bei 156,5 Mio. Euro (Vorjahr: 146,6 Mio. Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) betrug 44,9 Mio. Euro (Vorjahr: 31,2 Mio. Euro). Das Konzernjahresergebnis lag bei 36,2 Mio. Euro (Vorjahr: 20,4 Mio. Euro). Für das laufende Geschäftsjahr 2022 ist Energiekontor optimistisch, den Wachstumskurs zu festigen und fortzusetzen, wenngleich die Marktunsicherheiten und Risiken nicht zuletzt auf Grund des Krieges in der Ukraine insgesamt zugenommen haben.

Die Firma wurde 1990 in Bremerhaven gegründet. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Energiekontor ging am 25. Mai 2000 an die Börse.

Redaktion MyDividends.de