ENERGIEKONTOR - Pullback abgeschlossen?

Die Energiekontor-Aktie befindet sich seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt dieser Bewegung liegt bei 0,85 EUR und stammt aus dem September 2004.

Nach einem Korrekturtief im März 2020 bei 14,05 EUR wurde die Rally stark beschleunigt. Sie führte am 17. September 2020 zum Ausbruch über eine langfristige obere Pullbacklinie. Anschließend schoss der Aktienkurs auf das aktuelle Allzeithoch bei 68,20 EUR nach oben.

Nach diesem Hoch setzte eine Konsolidierung ein. Diese lief in einem symmetrischen Dreieck ab. Am 05. Juli 2021 kam es zum Ausbruch aus diesem Dreieck. Nach einem Hoch bei 60,90 EUR setzte ein Pullback an das Dreieck ein. Im heutigen Handel testete der Wert den Unterstützungsbereich aus Dreiecksoberkante bei 55,92 EUR, EMA 50 bei 55,76 EUR und Horizontalunterstützung bei 55,40 EUR. Dort drehte die Aktie deutlich nach oben und bildet nach aktuellem Stand (14:38 Uhr) eine bullische Reversalkerze aus.

Jetzt wieder Rally?

Dieses Reversal könnte das Ende des Pullbacks markieren und zugleich als Startschuss für eine weitere Rally fungieren. Ein erstes Ziel wäre das Allzeithoch. Später könnte die Aktie zum Ziel aus dem Dreieck bei 74,48 EUR ansteigen.

Sollte die Aktie aber unter 55,40 EUR abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit einer Abwärtsbewegung bis zumindest 50,70-50,15 EUR gerechnet werden. Evtl. wäre sogar ein Abverkauf in Richtung 39,30 EUR möglich.

