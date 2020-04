Energiekonzern EDF streicht die Schlussdividende

Der französische Energiekonzern EDF (ISIN: FR0010242511) wird keine Schlussdividende für das Jahr 2019 ausschütten, wie am Donnerstagabend berichtet wurde. EDF (Electricite de France) zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Zwischendividende (0,15 Euro) wurde bereits im Dezember ausgeschüttet.

Das staatlich kontrollierte Unternehmen wird seine Hauptversammlung am 7. Mai 2020 hinter verschlossenen Türen durchführen. Der französische Staat hält knapp 84 Prozent der Anteile an EDF. Der Atomkonzern liefert Strom an rund 85 Prozent der Franzosen. Knapp 12 Prozent der Energie stammt aktuell aus erneuerbaren Energien. Es werden fast 166.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de