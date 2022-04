Energiekonzern EQT kündigt Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern EQT Corporation (ISIN: US26884L1098, NYSE: EQT) wird eine Quartalsdividende von 12,5 US-Cents an die Aktionäre ausschütten. Auf Jahressicht hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber damit 0,50 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 44,65 US-Dollar (Stand: 20. April 2022) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,12 Prozent.

Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. Juni 2022 (Record date: 11. Mai 2022). Die Zahlung einer Dividende wurde im ersten Quartal 2022 wieder aufgenommen, nachdem diese im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde.

Die EQT Corporation mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania, ist ein Energiekonzern, der Erdgas in der Appalachen-Region im Osten Nordamerikas produziert. Im Fiskaljahr 2021 erzielte EQT einen operativen Umsatz von 3,06 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,06 Mrd. US-Dollar), wie am 9. Februar 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,16 Mrd. US-Dollar nach einem Verlust von 0,97 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Ertrag auf bereinigter Basis betrug 302 Mio. US-Dollar nach einem Verlust auf bereinigter Basis von 51 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2022 liegt der Wert an der Wall Street aktuell mit 104,72 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 16,55 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. April 2022).

Redaktion MyDividends.de