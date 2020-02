Energiekonzern Iberdrola startet Aktienrückkauf

Der spanische Energiekonzern Iberdrola S.A. (ISIN: ES0144580Y14) gibt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1,57 Mrd. Euro bekannt. Das Programm startet an diesem Dienstag und soll spätestens am 12. Juni 2020 abgeschlossen sein.

Es soll ein Maximum von 111,87 Mio. Aktien erworben werden. Dies sind rund 1,73 Prozent des Aktienkapitals. Die Hauptversammlung findet am 2. April 2020 statt. Die Zahlen von Iberdrola für das Geschäftsjahr 2019 werden am 26. Februar veröffentlicht. Wie vor zwei Wochen mitgeteilt wurde, wird die Siemens AG das Aktienpaket der von Iberdrola gehaltenen 8,1 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy für 1,1 Mrd. Euro erwerben.

Redaktion MyDividends.de