Energiepreise ziehen an - n-tv Zertifikate vom 01.10.2021

Replaced by the video

Die Ölpreise sind in den vergangenen Wochen deutlich angezogen. An den Tankstellen ist das bereits deutlich zu spüren. Grund dafür ist die nach den Corona-Lockdowns weltweit erstarkende Konjunktur, die den Energiebedarf deutlich steigen lässt. Könnte das den Ölpreis bald schon wieder in Richtung der alten Rekordhöhen treiben? Wie weit der Ölpreis noch klettern könnte und wie Trader darauf setzten können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der HSBC.►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6058JE9o6►Lesen Sie bitte die Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6050JE9o8