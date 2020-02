Energieriese Engie will die Dividende anheben

Der französische Energiekonzern Engie SA (ISIN: FR0010208488) will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie ausbezahlen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 16,34 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,90 Prozent.

Im letzten Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um knapp 7 Prozent erhöht. Die Hauptversammlung von Engie (früher: GDF Suez) findet am 14. Mai 2020 statt. Die Auszahlung der Dividende ist am 20. Mai 2020.

Der Konzernumsatz kletterte im Geschäftsjahr 2019 um 5,4 Prozent auf 60,1 Mrd. Euro. Organisch war dies ein Plus von 4,1 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 6,8 Prozent auf 10,4 Mrd. Euro. Organisch ergab sich ein Plus von 8,1 Prozent. Unter dem Strich stand ein bereinigter Gewinn von 2,7 Mrd. Euro in den Büchern nach einem bereinigten Gewinn von 2,5 Mrd. Euro im letzten Jahr.

Der Energieversorger Engie SA hieß bis 2015 noch GDF Suez und ist aus der Fusion des mehrheitlich in staatlicher Hand befindlichen Gasversorgers Gaz de France (GDF) und Suez im Juli 2008 hervorgegangen.

