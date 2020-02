Energieversorger Fortis gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Der kanadische Energieversorger Fortis Inc. (ISIN: CA3495531079, TSX: FTS) zahlt eine Quartalsdividende von 47,75 kanadische Cents an seine Investoren, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,91 CAD an die Aktionäre ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 57,75 CAD (Stand: 12. Februar 2020) bei 3,31 Prozent. Die Auszahlung der nächsten Dividende erfolgt am 1. Juni 2020 (Record date: 15. Mai 2020). Fortis hat über drei Millionen Gas- und Elektrizitätskunden in Kanada, USA und der Karibik und erwirtschaftete im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 einen Umsatz von 2,05 Mrd. CAD (Vorjahr: 2,04 Mrd. CAD) sowie einen Ertrag von 278 Mio. CAD (Vorjahr: 276 Mio. CAD), wie am 1. November berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Börse in Toronto derzeit mit 7,18 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 26,49 Mrd. CAD auf (Stand: 12. Februar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de