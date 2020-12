Energieversorger Fortum stellt steigende Dividende in Aussicht

Der finnische Energieversorger Fortum (ISIN: FI0009007132) stellt den Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 1,12 Euro in Aussicht, wie am Donnerstag im Rahmen eines virtuellen Investorentages (Capital Markets Day) berichtet wurde. In der Folge habe Fortum das Ziel einer wachsenden Dividende.

Für das Jahr 2019 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 Euro bezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 18,35 Euro und der diesjährigen Ausschüttung 5,99 Prozent.

Wie auf dem Investorentag weiter berichtet wurde, sind bis zum Jahr 2023 zwischen dem Düsseldorfer Konzern Uniper und Fortum Synergien in Höhe von jährlich mehr als 50 Mio. Euro und bis 2025 in Höhe von rund 100 Mio. Euro geplant. Im Jahr 2020 hatte Fortum den Anteil am deutschen Energie-Unternehmen Uniper auf knapp 75 Prozent erhöht.

Fortum wurde 1998 gegründet und ging aus der Fusion des finnischen Energieunternehmens Imatran Voima und Neste Oy, der nationalen Ölgesellschaft, hervor. Die Aktie ist seit dem 18. Dezember 1998 an der Börse in Helsinki gelistet. Der finnische Staat hält an Fortum einen Anteil von etwas mehr als 53 Prozent.

