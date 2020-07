Energizer Holdings wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Der amerikanische Industriekonzern Energizer Holdings Inc. (ISIN: US29272W1099, NYSE: ENR) zahlt den Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende von 30 US-Cents je Aktie. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 49,11 US-Dollar (Stand: 27. Juli 2020) einer derzeitigen Dividendenrendite von 2,44 Prozent.

Aktionäre erhalten die Dividendenzahlung am 10. September 2020 (Record date: 20. August 2020). Das Unternehmen mit Sitz in St. Louis, Missouri, stellt unter anderem Batterien und Taschenlampen her.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. März 2020) lag der Umsatz bei 587 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 556,4 Mio. US-Dollar), wie am 7. Mai berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 121,8 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 76,6 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Im April zog das Unternehmen den Ausblick für das Jahr 2020 zurück.

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 2,21 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Juli 2020).

Redaktion MyDividends.de