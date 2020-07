Energy Impact Partners gibt bekannt, dass Microsoft globaler Innovationsplattform beitreten wird

Neu gegründeter Microsoft Climate Fund wählt EIP als erste Investition zum Klimaschutz

Energy Impact Partners (EIP), eine globale Investitionsplattform, die den Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft anführt, hat angekündigt, dass Microsoft Corp. über seinen neu gegründeten, mit einer Milliarde Dollar ausgestatteten Klima-Innovationsfonds dem globalen Partnernetzwerk von EIP beitritt.

Das Partnernetzwerk von EIP umfasst mehr als 30 große Energie- und Industrieunternehmen, die sich der globalen Koalition des Unternehmens anschließen, die auf der gemeinsamen Mission beruht, das Innovationstempo zu beschleunigen und die Einführung überlebenswichtiger Klimalösungen rasch zu beschleunigen. EIP hat Pionierarbeit für ein einzigartiges, kooperatives Engagementmodell geleistet, das Erkenntnisse und Best Practices fördert, in transformative Unternehmen investiert und das Wachstum von Start-ups im Bereich der sauberen Technologien unterstützt, indem es engagierte Industriepartnerschaften zwischen seinem Portfolio und des Investorenkreises erleichtert.

„Um sich in diesem überlebenswichtigen Aktionsjahrzehnt eine nachhaltige Energiezukunft neu auszumalen, ist es für die Industrie und die Innovatoren unerlässlich, zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns sehr, Microsoft auf unserer globalen Innovationsplattform willkommen zu heißen. Die Erfahrung und das Fachwissen des Unternehmens werden die Hebelwirkung unserer bemerkenswerten Koalition in dieser gemeinsamen Sache nur noch verstärken“, so Hans Kobler, Gründer und geschäftsführender Partner von EIP.

Der Climate Innovation Fund, der im Januar als Teil von Microsofts breiterem, kontinuierlichem Engagement für eine kohlenstoffneutrale Zukunft ins Leben gerufen wurde, soll die globale Entwicklung von Technologien zur Reduzierung, Abscheidung und Beseitigung von Kohlendioxid beschleunigen. Für die nächsten vier Jahre hat sich Microsoft verpflichtet, eine Milliarde US-Dollar in Klimalösungen zu investieren, die Kapital zur Skalierung auf dem Markt benötigen, sowie in Investitionen, die bestehende Klimalösungen beschleunigen und neue Technologien schaffen werden. Mit seinem globalen Cloud-Footprint ist Microsoft auf Energiesysteme auf der ganzen Welt angewiesen. Investitionen in Netzstabilität, Backup-Energie, Energieeffizienz und Lastenmanagement können Erkenntnisse und Lösungen für den eigenen Betrieb liefern. Microsoft hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2030 kohlenstoffnegativ zu sein. Mehr über die Kohlenstoffziele des Unternehmens erfahren Sie bei Microsoft on the Issues.

„Sowohl Microsoft als auch EIP wissen, dass wir, um die technologischen Veränderungen zur Bewältigung des Klimawandels schnell durchführen zu können, in die Beschleunigung der Innovation, den Austausch von Erkenntnissen zwischen den Partnern und in die Zusammenarbeit investieren müssen. Die EIP-Plattform schafft ein Innovations-Ökosystem, in dem Portfoliounternehmen und Investoren zusammenarbeiten, um wichtige Herausforderungen bei der Dekarbonisierung und Digitalisierung des Energie- und Transportsektors zu lösen“, erklärt Brandon Middaugh, Direktor des Microsoft Climate Innovation Fund. Middaugh wird ebenfalls dem ESG-Beratungsausschuss von EIP beitreten.

Über Energy Impact Partners

Energy Impact Partners (EIP) ist eine globale Investitionsplattform, die den Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft anführt. EIP bringt Unternehmer und die zukunftsorientiertesten Energie- und Industrieunternehmen der Welt zusammen, um Innovationen voranzutreiben. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1,5 Milliarden Dollar investiert EIP weltweit in die Bereiche Risiko, Wachstum, Kredit und Infrastruktur – und verfügt über ein Team von mehr als 45 Experten, die in den Büros des Unternehmens in New York, San Francisco, Palm Beach, London, Köln und bald auch in Oslo tätig sind. Für weitere Informationen über EIP besuchen Sie bitte www.energyimpactpartners.com.

