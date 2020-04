Enerplus kündigt monatliche Dividende an

Die kanadische Enerplus Corporation (ISIN: CA2927661025, TSE: ERF) wird für den Monat Mai 2020 eine Dividende in Höhe von 0,01 kanadischen Dollar (CAD) ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 15. Mai 2020 (Ex-Dividenden Tag ist der 29. April 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt die Gesellschaft 0,12 CAD aus. Beim aktuellen Kursniveau von 2,59 CAD beträgt die derzeitige Dividendenrendite 4,63 Prozent (Stand: 20. April 2020).

Enerplus, mit Firmensitz in Calgary, ist 1986 gegründet worden. Das Unternehmen ist eine der ältesten Öl- und Gasgesellschaften in Kanada. Im Fiskaljahr 2019 erzielte der Konzern einen Verlust von 259,72 Mio. CAD nach einem Gewinn von 378,28 Mio. CAD im Vorjahr, wie am 21. Februar 2020 berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Börse von Toronto auf der aktuellen Kursbasis mit 72,00 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 569,76 Mio. CAD (Stand: 20. April 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de