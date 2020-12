Englische Corona-Variante erreicht Kanada

OTTAWA (dpa-AFX) - Die in England aufgetretene Variante des Coronavirus ist erstmals auch in Kanada nachgewiesen worden. Sie wurde zunächst bei zwei Menschen in der Provinz Ontario festgestellt, wie die örtlichen Gesundheitsbehörden am Samstag (Ortszeit) berichteten. Das Ehepaar in Durham habe allerdings weder Kontakte mit infizierten Personen gehabt noch sei es auf Reisen gewesen. Das Paar befinde sich nunmehr in Quarantäne.

Kanada hatte erst vor wenigen Tagen ein Verbot für private und kommerzielle Flüge aus Großbritannien bis zum 6. Januar erlassen. Die neue Variante des Coronavirus ist möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form. In Kanada sind bisher über 500 000 Infektionen mit dem Virus gemeldet worden, über 14 500 Todesfälle stehen im Zusammenhang mit einer Erkrankung an Covid-19./cvp/DP/zb