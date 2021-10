ENPHASE ENERGY - Heute lacht die Sonne

Seit Februar bestimmt beim Solartitel Enphase Energy eine ausgeprägte Korrektur das Kursgeschehen. Die durchaus ansehnliche Rally von Mai bis August, im Zuge dessen der Wert sich um 85 % verteuerte, erwies sich zunächst nur als Zwischenerholung. Seit August korrigiert die Aktie erneut scharf und erreichte dabei idealtypisch das 61,8 %-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsstrecke von Mai bis August.

Dort leiteten die Käufer in der Vorwoche eine Erholung ein, die den Wert bis zum EMA50 zurückführte. Nach zwei Tagen der Konsolidierung legen die Bullen heute nach und erklimmen ein neues Mehrwochenhoch. Die Struktur seit dem Augusthoch sieht durchaus vielversprechend aus. Das Kursgeschehen hat sich eingekeilt. Der heutige Anstieg könnte ein prozyklisches Kaufsignal auslösen, insofern der Wert die Kursgewinne halten kann. Lässt der Solartitel den Keil hinter sich, wären zunächst 175,78 bis 181,72 USD erreichbar. Dort könnte die Aktie etwas konsolidieren, ehe das Ausgangshoch bei 201,50 USD das nächste Ziel darstellt.

Am Tief der Umkehr in der Vorwoche bei 143,44 USD können Anleger neue oder bestehende Positionen nun eng absichern. Idealerweise legt die Aktie in den kommenden Wochen deutlich zu und beendet die Schwächephase seit Februar.

Fazit: Aktien aus dem Solarbereich sind heute gefragt. Während ich Underperformer wie SMA Solar weiter meiden würde, könnte sich ein Blick auf die Highflyer Solaredge oder Enphase Energy lohnen. Das Setup letzterer Aktie gefällt mir derzeit im direkten Vergleich etwas besser.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 0,77 1,34 1,79 Ergebnis je Aktie in USD 1,37 2,13 2,76 Gewinnwachstum 55,47 % 29,58 % KGV 120 77 60 KUV 28,8 16,5 12,4 PEG 1,4 2,0 *e = erwartet

