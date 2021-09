ENTEGRIS - Frisches Hoch bei diesem Highflyer

Entegris ist ein Spezialist aus dem Bereich "Materials Science", zu deutsch "Werkstoffkunde". Das Unternehmen fungiert als Zulieferer für die Halbleiterbranche, aber auch für andere Hightechindustrien. Zum Produktspektrum zählen beispielsweise Filter für Industriegase, Systeme zur Analyse von Flüssigkeiten, Materialien und Chemikalien für die Vorbereitung und Produktion von Halbleitern, Premium-Graphit und -Siliziumkarbid und vieles mehr. Im vergangenen Jahr erzielte Entegris einen Umsatz von 1,86 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD. Vor allen Dingen durch Übernahmen wuchs der Konzern in den vergangenen drei Jahren stetig. Analysten erwarten auch in den nächsten Jahren ein strammes zweistelliges Wachstum. Mit KGVs von 45 und 37 und KUVs von 7,7 und 7,0 ist der Titel teuer bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein interessantes Bild. Denn eine breit angelegte Seitwärtsphase seit April, die sich zuletzt einengte, könnte in dieser Woche zur Oberseite verlassen werden. Gestern gelang ein Schlusskurs über dem Widerstand bei 126,41 USD, heute bemühen sich die Käufer, dieses Kursniveau zu halten. Wird der Ausbruch auch im weiteren Wochenverlauf bestätigt, könnte die Aktie mittelfristig in Richtung 143,25 USD ansteigen.

Ein kurzes Unterschreiten des Triggers wäre auch noch kein Beinbruch. Doch wird das Tief bei 118,96 USD zusammen mit dem dort verlaufenden EMA50 direkt wieder gerissen, wäre das positive Momentum dahin. Anleger, die Positionen weiter absichern möchten, achten auf das Doppeltief bei 109,57 USD.

Fazit: Eine prozyklische Idee in diesem Marktumfeld? Zugegebenermaßen ein gewagtes Unterfangen. Anleger, die das Relative-Stärke-Trading dennoch voll durchziehen möchten, finden bei Entegris eine interessante Ausbruchssituation vor.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,86 2,26 2,49 Ergebnis je Aktie in USD 2,16 2,83 3,42 Gewinnwachstum 31,02 % 20,85 % KGV 59 45 37 KUV 9,3 7,7 7,0 PEG 1,5 1,8 Dividende je Aktie in USD 0,32 0,32 0,32 Dividendenrendite 0,25 % 0,25 % 0,25 % *e = erwartet

Entegris-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)