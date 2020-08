Entergy zahlt eine konstante Dividende an die Investoren

Der amerikanische Energiekonzern Entergy Corporation (ISIN: US29364G1031, NYSE: ETR) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 0,93 US-Dollar. Ausgeschüttet wird die Dividende am 1. September 2020 (Record date: 13. August 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 3,72 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 105,13 US-Dollar (Stand: 31. Juli 2020) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,54 Prozent.

Entergy hat seinen Firmensitz in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana und betreibt mehrere Kraftwerke mit ungefähr 30.000 Megawatt Kapazität, darunter rund 8.000 Megawatt aus Atomkraft. Der Konzern liefert Energie an 2,9 Millionen Kunden in Arkansas, Louisiana, Mississippi und Texas und beschäftigt rund 13.600 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020 wurde ein bereinigter Gewinn (non-GAAP) von 276 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 262 Mio. US-Dollar) erwirtschaftet, wie am 29. Juli 2020 berichtet wurde.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street mit 12,25 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 21 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Juli 2020).

Redaktion MyDividends.de