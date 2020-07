Enterprise Products Partners wird eine stabile Dividende ausschütten

Der Energiekonzern Enterprise Products Partners L.P. (ISIN: US2937921078, NYSE: EPD) zahlt eine Quartalsdividende von 0,4450 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Der Zahltag für die Dividende ist der 12. August 2020 (Record date: 31. Juli 2020).

Enterprise Products Partners L.P. ist 1968 als Großhändler von Natural Gas Liquids (NGLs) gegründet worden. Heute ist der Konzern in den Bereichen Öl- und Gastransport sowie der Gasexploration tätig. Der Firmensitz befindet sich in Houston, Texas. Das Unternehmen operiert in der Rechtsform einer Limited Partnership (LP). Im ersten Quartal (31. März 2020) des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 7,48 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,54 Mrd. US-Dollar), wie am 29. April berichtet wurde. Der Gewinn betrug 1,38 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,28 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie des Unternehmens an der Wall Street mit 37,43 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 38,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 07. Juli 2020).

Redaktion MyDividends.de