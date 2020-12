EnTrust Global kündigt Abschluss einer Mittelaufnahme in Höhe von 2,1 Mrd. US-Dollar für Blue Ocean Funds an

EnTrust Global („EnTrust“), ein führender Vermögensverwalter für alternative Anlagen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Mittelaufnahme für seine EnTrust Global Blue Ocean Fonds für Investitionen in die globale maritime Industrie abgeschlossen hat. Die Fonds schlossen bei 2,1 Mrd. US-Dollar, nachdem sie seit April 2020 925 Mio. US-Dollar aufgebracht hatten.

Die Blue Ocean Funds gehören zur EnTrust Global-Sparte private Verbindlichkeiten und Sachwerte. Die Fonds engagieren sich in der direkten Kreditvergabe und vergleichbaren Finanzierungswegen für Schiffseigner und -betreiber sowie weitere maritime Unternehmen.

„Nach wie vor sehen wir eine starke Nachfrage nach unseren Fremdkapitallösungen von Kunden rund um den Globus. Unverändert haben wir Kapital effizient für unseren ausgewählten Kundenstamm eingesetzt und gleichzeitig die Qualität unseres bestehenden Portfolios in einer sehr schwierigen Phase infolge der Covid-19-Pandemie erfolgreich aufrechterhalten“, erklärte Svein Engh, Senior Managing Director und Portfolio Manager der Blue Ocean Funds.

„2,1 Mrd. US-Dollar in einer derart vertikal ausgerichteten Branche wie der maritimen Industrie eingeworben zu haben, spricht für die Expertise unseres Teams und den nachweislichen Erfolg seit der Gründung der Blue Ocean Funds“, so Gregg S. Hymowitz, Chairman und CEO von EnTrust Global. „Wir sind dankbar für die starke Unterstützung aus den Reihen unserer Investoren in einem volatilen Markt, den die Wirtschaft in den vergangenen sechs Monaten die Pandemie durchlaufen musste. Wie das Wachstum unserer Plattform und der Eintritt von Julian Proctor Anfang des Jahres als Leiter einer neuen, umweltorientierten Schifffahrtsinitiative zeigt, sind wir nach wie vor davon überzeugt, dass es in der maritimen Industrie und bei den Sachwerten allgemein attraktive Gelegenheiten gibt.“

Julian Proctor, der zusammen mit Herrn Engh die neue Initiative von EnTrust leitet, die sich auf umweltfreundlichere Schiffe konzentriert, ergänzte: „Schiffseigner und ihre Kunden und Endnutzer haben zunehmend auf die Auswirkungen der Schifffahrtsindustrie auf die Umwelt im Fokus und insbesondere die CO2-Emissionen. Dennoch gibt es keine ausreichenden Finanzierungen für die Branche, die eine Umstellung auf sauberere und fortschrittlichere Technologien voranstellen. Ich bin sehr erfreut, die Initiative von EnTrust zur Schaffung von Finanzierungslösungen für Schiffseigner leiten zu dürfen, durch die der Übergang der Schifffahrtsindustrie in eine nachhaltigere Zukunft unterstützt wird.“

Über EnTrust Global

EnTrust Global ist ein führender Vermögensverwalter für alternative Anlagen mit einem Gesamtvermögen von 18,2 Mrd. US-Dollar (Stand 30. Juni 2020). Das Unternehmen wurde 1997 von Chairman und CEO Gregg S. Hymowitz im Anschluss an seine Investmentkarriere bei der Goldman Sachs Group, Inc. gegründet. Es verwaltet Vermögenswerte für über 500 institutionelle Anleger aus 47 Ländern und verfügt über rund 10 Mrd. US-Dollar in individuell angepassten strategischen Partnerschaften. EnTrust Global bietet ein breit gefächertes Spektrum alternativer Anlagemöglichkeiten mithilfe unterschiedlicher Strategien, darunter private Verbindlichkeiten und Sachwerte sowie wesentliche Hedgefonds und Co-Investments. EnTrust Global verfügt weltweit über elf Büros und hat seinen Hauptsitz in New York und London.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201209006015/de/

Medien:

Chris Cunningham, Hiltzik Strategies

ccunningham@hstrategies.com