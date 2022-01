Entscheidende Phase bei den Atomgesprächen mit dem Iran

Frankfurt (Reuters) - Die USA und Deutschland dringen auf eine schnelle Lösung bei den Atomgesprächen mit dem Iran.

"Das Zeitfenster für eine Lösung schließt sich immer weiter", sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Donnerstag in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem amerikanischen Amtskollegen Antony Blinken. Es seien "ganz, ganz dringend Fortschritte" notwendig. Die Verhandlungen kämen in die entscheidende Phase. Blinken betonte: "Die Zeit läuft ab." Es sei eine Frage von Wochen, ob man eine Lösung finde. Je länger die Gespräche dauerten, desto weiter könne der Iran seine Atompläne vorantreiben. Bei ihrem Treffen in Berlin hätten Deutschland, Frankreich und Großbritannien die Schritte besprochen, die man bei einem Scheitern der Gespräche gemeinsam unternehmen würde, sagte Blinken.

Die USA waren unter Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen von 2015 ausgetreten und hatten den Iran mit neuen Sanktionen belegt. Die neue Regierung in Washington hat eine Bereitschaft zur Rückkehr in den Vertrag signalisiert. Ihre Verhandlungen mit dem Iran laufen indirekt. Das Abkommen soll verhindern, dass der Iran Kernwaffen entwickelt. Die Regierung in Teheran verneint derartige Pläne.