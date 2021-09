Entscheidung bei Berufungsverhandlung zu Lokführerstreik erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Berufungsverhandlung zum Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn sind die Argumente ausgetauscht. Die 16. Kammer des Hessischen Landesarbeitsgerichts unterbrach die Verhandlung und will um 14.00 Uhr eine Entscheidung verkünden.

Die Bahn will eine Einstweilige Verfügung erreichen, mit der der noch bis Dienstag geplante Arbeitskampf abgebrochen werden müsste. Sie argumentiert, dass die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu illegalen Streikzielen aufgerufen habe. Zudem führten die Lokführer einen unzulässigen Unterstützungsstreik für andere Bahnbeschäftigte durch.

In erster Instanz hatte aber das Arbeitsgericht Frankfurt am Donnerstag die Forderungen der Gewerkschaft für rechtmäßig befunden. Dagegen hat die Bahn Berufung eingelegt. Die GDL hat den Streik am Freitag fortgesetzt.