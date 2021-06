Entscheidung über heimische Zuschauer bei Olympia in Tokio rückt näher

Tokio (Reuters) - Japan will bis Ende Juni über die Zulassung heimischer Zuschauer bei den Olympischen Spielen in Tokio im nächsten Monat entscheiden.

Dabei würden die Corona-Infektionslage und die Verbreitung von Virus-Varianten berücksichtigt, kündigte Regierungssprecher Katsunobu Kato am Mittwoch in Tokio an. Ausländische Zuschauer sind bei den am 23. Juli beginnenden Sommerspielen wegen der Pandemie nicht erlaubt. Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura zufolge stimmten inzwischen Gesundheitsexperten dem Plan der Regierung zu, bis zu 10.000 Zuschauer bei Großveranstaltungen wieder zuzulassen. Allerdings dürften nur maximal 50 Prozent der Zuschauerkapazität genutzt werden und dies auch nur in Regionen, in denen Corona-Notstandsmaßnahmen aufgehoben worden seien. Der Plan sei nicht speziell auf die Olympischen Spiele gerichtet, bei denen jedoch bestehende Regeln in Betracht gezogen werden dürften.

Gegen die Ausrichtung der Spiele, die 2020 verschoben wurden, regt sich in der japanischen Öffentlichkeit aus Furcht vor einer verstärkten Virus-Ausbreitung großer Widerstand. In Tokio und neun weiteren Präfekturen gilt weiter ein Ausnahmezustand, der am Sonntag enden soll. Das Internationale Olympische Komitee will mit einem umfangreichen Hygiene-Konzept das Infektionsrisiko minimieren. Zudem sollen die meisten Athleten und Medienvertreter, die nach Tokio kommen, geimpft sein.