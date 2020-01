Energie: Entspannung am Ölmarkt möglicherweise etwas voreilig

Die Lage am Ölmarkt hat sich überraschend schnell entspannt. Brentöl handelt bei gut 65 USD je Barrel und steht damit vor dem ersten Wochenverlust seit Ende November, der mit aktuell 5% sogar beträchtlich ausfallen würde. Überwog zu Wochenbeginn noch die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran und damit einhergehenden Unterbrechungen der Öllieferungen, so scheint dieses Thema inzwischen vollständig ad acta gelegt. Dies ist möglicherweise etwas voreilig, sollten sich Berichte bestätigen, dass der Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs nahe Teheran am Mittwochmorgen wenige Stunden nach den iranischen Vergeltungsschlägen ein (versehentlicher) Abschuss war. Unterdessen könnten wegen des Iran-Konflikts die Transportkosten kräftig steigen. Denn die Versicherungen dürften für die Durchfahrt von Öltankern durch die Straße von Hormus höhere Prämien verlangen. Hinzu kommt, dass wegen der höheren Nachfrage nach Öl außerhalb der Krisenregion (insbesondere nach US-Öl) die Tankerraten steigen. Während die ganze Welt in den letzten Tagen auf den Mittleren Osten schaute, kommt auch Libyen nicht zur Ruhe. Der türkische Präsident Erdogan will zur Unterstützung der Regierung in Tripolis Truppen in das nordafrikanische Land schicken. Der abtrünnige General Haftar, der bereits weite Teile im Osten Libyens kontrolliert und u.a. von Saudi-Arabien unterstützt wird, hat ein Waffenstillstandsangebot abgelehnt und setzt seinen Vormarsch fort. Von daher kann es fast schon als Wunder gelten, dass es bislang noch nicht zu Beeinträchtigungen der Ölproduktion in Libyen gekommen ist. Auch dies spricht unseres Erachtens für eine höhere Risikoprämie auf den Ölpreis.

Edelmetalle: Palladiumpreis fährt Achterbahn

Gold hat sich zumindest vorübergehend knapp unterhalb von 1.550 USD je Feinunze stabilisiert. Auch gestern gab es noch Gewinnmitnahmen, die sich erneut in fallenden ETF-Beständen widerspiegelten. Heute wird der Fokus der Marktteilnehmer auf dem US-Arbeitsmarktbericht liegen. Sollte dieser nach den guten ADP-Daten vorgestern besser ausfallen als erwartet, dürfte dadurch der US-Dollar aufwerten und der Goldpreis unter Druck geraten. Noch sind bei Gold von seinen Gewinnen seit Jahresbeginn etwa 30 USD übrig.

Der Palladiumpreis ist gestern Achterbahn gefahren. Auf den frühen Anstieg auf das Rekordhoch von rund 2.150 USD je Feinunze folgte nicht viel später ein Absturz um fast 90 USD. Im weiteren Tagesverlauf ging es für Palladium dann im Zick-Zack-Kurs wieder nach oben, so dass es den Handel oberhalb von 2.100 USD beendete. Negative Nachrichten scheinen bei Palladium weiter ausgeblendet zu werden. Nachdem schon vor einer Woche die Ward’s Automotive Group einen Rückgang der Fahrzeugverkäufe in den USA für das Gesamtjahr 2019 berichtet hatte, wurden gestern wie erwartet schwache Daten zum chinesischen Automarkt veröffentlicht. Gemäß Daten der Passenger Car Association (PCA) sind die Autoabsätze in China im letzten Jahr um 7,5% gefallen. Im Vorjahr waren sie demnach schon um 6% rückläufig. Hauptgründe für die Kaufzurückhaltung waren die sich abkühlende Wirtschaft und die durch den Handelsstreit ausgelösten Unsicherheiten. 2020 soll sich das Bild laut der PCA wandeln: Sie erwartet ein Wachstum von 1%. Der Verband der chinesischen Automobilproduzenten ist dagegen pessimistischer und unterstellt einen weiteren Absatzrückgang um 2%. Der Verband wird in Kürze seine eigenen und wohl ebenfalls schwachen Daten für 2019 veröffentlichen.

Industriemetalle: Blei holt gegenüber Zink etwas auf

An den US-Aktienmärkten ist die zwischenzeitliche Eskalation der Lage im Mittleren Osten fast spurlos vorbeigegangen. Sie haben ihre Rekordjagd bereits wieder aufgenommen. Der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average haben gestern Allzeithochs erreicht. Dies gibt auch den Industriemetallen Unterstützung. Der LME-Industriemetallindex ist gestern zwar nur leicht gestiegen, er schickt sich aber an, aus seiner seit Mai gültigen Handelsspanne nach oben auszubrechen. Dies könnte nächste Woche passieren. Anlass könnte die Unterzeichnung des „Phase-1-Abkommens“ im Handelsstreit zwischen den USA und China sein. An den Metallmärkten herrscht schon seit der Ankündigung des Teilabkommens durch US-Präsident Trump Anfang Dezember Feierlaune. Dass die Preise deswegen aber immer weiter steigen, halten wir für nicht gerechtfertigt.

Nachdem Zink vorgestern vorgelegt hat, hat Blei gestern nachgezogen. Es ist um 1,5% auf 1.930 USD je Tonne gestiegen. Da Zink gestern zugleich einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben hat, ist die Preisdifferenz zwischen Zink und Blei auf aktuell rund 440 USD geschrumpft. Zink ist seit Mitte 2014 fast durchgängig teurer als Blei. Der Aufschlag beträgt seitdem im Durchschnitt fast 400 USD. Wir gehen davon aus, dass Zink langfristig betrachtet teurer als Blei bleiben wird, da der wichtigste Verwendungssektor von Blei, die Autoindustrie, schwächelt. Zudem wächst für Bleibatterien die Konkurrenz durch Lithium-Ionen-Batterien.

