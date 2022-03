Entwicklungsgesellschaft für Lieksa, Oy LieKe: Das Tourismusgebiet Koli im Herzen der finnischen Seenplatte entwickelt sich im Rekordtempo!

Das Tourismusgebiet Koli hat den alljährlich vergebenen Titel Tourismusgebiet des Jahres erhalten. Entscheidende Faktoren für den Titel sind die Wachstumszahlen und die Entwicklung des Logisumsatzes. Die Region bietet reichlich Entwicklungspotenzial und verzeichnet eine hohe Nachfrage nach verschiedenen unterstützenden Dienstleistungen. In Koli laufen mehrere Entwicklungsprojekte, die Unternehmen sind aktiv und haben trotz der außergewöhnlichen Umstände in dieser Zeit eine positive Einstellung in Bezug auf die Zukunft. Der neue Besucherrekord in Koli gibt Zuversicht für die kommenden Saisons.

Der Erfolg von Koli im Wettbewerb ist auf die langjährige Entwicklungsarbeit mit Blick auf die folgenden Indikatoren zurückzuführen:

1. Die Entwicklung der Gästezahl in den registrierten Beherbergungsbetrieben (Koli +31%)

2. Die Entwicklung der Aufenthaltsdauer in den registrierten Beherbergungsbetrieben (Koli +12%)

3. Stabile Verteilung der Übernachtungen der Urlauber über die einzelnen Monate (geringe saisonale Schwankungen)

4. Die Steigerung des Logisumsatzes pro Kopf (Einwohner)

In Koli finden zurzeit umfangreiche Gebietsplanungstätigkeiten statt, um die weitere Erschließung des Gebiets zu ermöglichen. Derzeit werden bedeutende Gebäudekomplexe gebaut. The North Karelia Cooperative ist ein wichtiger Entwicklungspartner in der Region und jüngste Meldungen, dass ein neues Hotel in dem Dorf gebaut wird, um die Beherbergungskapazität und -dienstleistungen zu erhöhen, wurden begrüßt.

Das vom Regionalrat Nordkarelien und der Stadt Lieksa finanzierte Projekt Invest-In Lieksa ermittelt investitionsbereite Standorte in den Regionen Koli und Ruunaa und vermarktet die Möglichkeiten auf internationaler Ebene.

Koli liegt in Nordkarelien in Finnland. Die idyllische Landschaft des Nationalparks wird von Touristen aus dem Inland bewundert und ist auch auf den internationalen Märkten weithin bekannt.

Hinweise für Redaktionen:

Die Entwicklungsgesellschaft für Lieksa, Oy LieKe, ist die regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Lieksa. Unser Ziel ist es, die wirtschaftlichen Bedingungen für Unternehmen vor Ort zu verbessern, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Verfügbarkeit von geeigneten Arbeitskräften zu sichern. Wir bieten alle fachlichen Dienstleistungen, die zur Gründung eines Unternehmens, der Finanzierung, Unternehmensentwicklung und Internationalisierung benötigt werden.

