Entwurf für Gipfel - EU und USA wollen Handelskonflikte beilegen

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union und die USA wollen ihre Handelsstreitigkeiten dauerhaft beilegen.

Dies geht aus einem Entwurf für das Gipfeltreffen beider Seiten am 15. Juni in Brüssel hervor, den die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch einsehen konnte.

Demnach ist geplant, etwa die Zölle auf Stahlprodukte vor dem 1. Dezember aufzuheben. Zudem soll der langanhaltende Streit über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing vor dem 11. Juli beigelegt werden. Schließlich bekennen sich beide Seiten dazu, auf transatlantische Handelskonflikte verzichten zu wollen.

Die Vorlage sollte noch am Mittwoch bei einem Treffen der Botschafter der 27 EU-Staaten beraten werden.

Geopolitisch wollen die EU und die USA im Umgang mit China eng zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang soll auch eine Studie über den Ursprung des in China zuerst ausgebrochenen Coronavirus in Auftrag gegeben werden.