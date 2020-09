Entwurf für Luftreinhalteplan sieht Fahrverbote in Frankfurt vor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Frankfurt droht weiterhin ein Dieselfahrverbot. Das geht aus dem Entwurf des Luftreinhalteplans für Hessens größte Stadt hervor, den Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Montag in Wiesbaden vorstellte. Wenn die Stickoxidwerte im nächsten Frühjahr in Frankfurt über dem Grenzwert liegen, sollen demnach einzelne Straßen insbesondere für ältere Dieselfahrzeuge tabu sein./glb/DP/zb